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رئيس الزمالك: مصطفى فتحي «متمرد»

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رئيس الزمالك: مصطفى فتحي «متمرد» رئيس الزمالك: مصطفى فتحي «متمرد»

التحرير

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أكد  رئيس نادي أن مصطفى فتحي تمرد على النادي منذ رفض احترافه في يناير الماضي موضحًا أنه لم يقدم أي شئ مع الفريق منذ رفض احترافه.

وعن حقيقة عدم ارتباط ياسر إبراهيم بعقد مع الزمالك، قام مرتضى منصور بنشر عقد ياسر إبراهيم مع النادي حتى عام 2022.

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وتعجب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  من الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية بشأن الاستغناء عن  باسم مرسي مهاجم الفريق مؤكدًا على عدم صحة تلك الأنباء.

وفيما يخص موقف اللاعبين الأفارقة كاسونجو وكوفي وأشيمبونج وسيسيه ومعروف يوسف، أكد أن الزمالك طلب قيد 4 لاعبين أجانب، على أن يتم قيد 3 فوق السن ولاعب تحت السن وينتظر رد اتحاد الكرة، مشددًا على أن أعضاء اتحاد الكرة الزملكاوية هم السبب في تأجيل القرار.

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التحرير

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