أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

حلم المونديال.. كوبر يحدد موعد انطلاق معسكر مباراتي أوغندا

Google+ Print
حلم المونديال.. كوبر يحدد موعد انطلاق معسكر مباراتي أوغندا حلم المونديال.. كوبر يحدد موعد انطلاق معسكر مباراتي أوغندا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 21 أغسطس الجاري، استعدادًا لمواجهة أوغندا يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويفضل جهاز انطلاق المعسكر يوم 21 حتى يتسنى له إعداد اللاعبين المحليين بشكل كافٍ قبل مواجهتي أوغندا الهامتين في مشوار المنتخب بتصفيات كأس العالم.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض

شاهد أيضا

مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

رسميًا.. الزمالك يعلن ضم ظهير المنتخب السوري

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع

مساء dmc - وزارة الداخلية تكرم المنتخب الوطني لكرة القدم للصم وضعاف السمع