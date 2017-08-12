حلم المونديال.. كوبر يحدد موعد انطلاق معسكر مباراتي أوغندا

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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 21 أغسطس الجاري، استعدادًا لمواجهة أوغندا يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويفضل جهاز المنتخب انطلاق المعسكر يوم 21 حتى يتسنى له إعداد اللاعبين المحليين بشكل كافٍ قبل مواجهتي أوغندا الهامتين في مشوار المنتخب بتصفيات كأس العالم.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض

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مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.