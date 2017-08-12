مرتضى منصور: شيكابالا طلب الرحيل.. ولن نترك لاعبًا مجانًا

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن في مقر النادي، أن ناديه قرر الاستغناء عن إيمانويل مايوكا ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم ومحمد مسعد وإسلام جمال وصلاح ريكو وشوقي السعيد وأحمد جعفر وإبراهيم صلاح وعلي فتحي.

وأكد رئيس الزمالك أن شيكابالا هو من طلب الرحيل، وتفاوض مع المصري ووادي دجلة، وطارق يحيى سيحدد موقفه، ولن يرحل أي لاعب عن الفريق الأبيض مجانًا.

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وأشارإلى أن ناديه ضم أقوى 3 لاعبين أفارقة في الدوري وهم كاسونجو من الاتحاد السكندري، ورزاق سيسيه من أسوان، وأشيمبونج من الداخلية.