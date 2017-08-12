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مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في حالة واحدة

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مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في حالة واحدة مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في حالة واحدة

التحرير

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أكد ، رئيس نادى  ، أن خزينة النادى بها 84 مليون جنيه، رغم الصفقات التى أبرمها مؤخراً، كما تم سداد كل المديونيات.

وأضاف منصور، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده بمقر النادى، أن الزمالك حقق 12 بطولة، منها 6 فى كرة القدم، و4 كأس، وسوبر ودورى.

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وكشف رئيس الزمالك عن الإنشاءات التى تم تشييدها، منها 6 ملاعب للناشئين وملاعب التنس والجيم الجديد، والمقرر افتتاحه 25 أغسطس الجارى على هامش الجمعية العمومية.

وأوضح منصور أنه يثق في  الجمعية العمومية للنادي وتأييدها له في الانتخابات المقبلة حيث علق على ذلك قائلاً:«بفضل ربنا والجمعية العمومية لو لم أحصل على 90٪ من الأصوات سأرحل لأن ثقتي في الجمعية العمومية كبيرة جداً»

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التحرير

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