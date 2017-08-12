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تدشين منتدى الأعمال التركي المصري نوفمبر المقبل

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تدشين منتدى الأعمال التركي المصري نوفمبر المقبل تدشين منتدى الأعمال التركي المصري نوفمبر المقبل

التحرير

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أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، عن تنظيم منتدى الأعمال الاقتصادي التركي المصري، تحت عنوان "هيا نصنع معا"، وذلك منتصف نوفمبر المقبل، بمدينة اسطنبول بتركيا.

ويناقش المنتدى، سبل تقوية العلاقات المصرية التركية الاقتصادية وتطويرها، بما يشمل تعميق التعاون في شتى المجالات الاقتصادية من صناعة وتجارة واستثمار وتصدير واستيراد، وهو الأمر الذي يعود بالنفع الكثير على الجانبين.

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وتشهد الفاعلية حضور نحو 130 من نخبة رجال الأعمال والاقتصاديين والإعلاميين، فضلا عن مشاركة حكومية بارزة من جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية بكل من البلدين. 

 

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التحرير

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