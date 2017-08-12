نائبة: مصر الأولى في حوادث القطارات عالميا.. ولو في بلد آخر لاستقالت الحكومة

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قالت النائبة سولاف درويش، عضوة مجلس النواب، إنه على مدار الـ20 عاما الماضية، شهدت سكك حديد مصر 44 حادثة قطارات، احتلت بها في تلك الأعوام، المرتبة الأولى عالميا في حوادث القطارات.

وأضافت درويش، اليوم، السبت، أنه بات على رأس تلك الحوادث المتكررة مأساة حوادث القطارات بالإسكندرية، حيث وقعت بها 4 كوارث في الـ15 عاماً الماضية .

وأوضحت أن «الإهمال وصل إلى حد الاستهانة بأرواح المصريين وقتلهم عمدا من خلال قطارات منتهية الصلاحية، وإدارة فاسدة لمنظومة السكك الحديدية، وسينتهي الحال كسابقتها بإقالة شخص أو إثنين وتوجيه اللوم إلى الثالث وفقط».

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وأضافت أنه في حين لو مثل هذا الحادث حدث ولو لمرة واحدة في عهد أي وزارة في أي دولة أخرى، لاستقالت الحكومة على الفور.

وطالبت درويش بالإعلان عما تم أو سيتم من إجراءات للحفاظ على أرواح المواطنين، والأسباب التي تؤدى إلى حدوث مثل تلك الكوارث، ومحاسبة الكبير قبل الصغير.

كان قطاران تصادما أمس بالقرب من محطة خورشيد في الإسكندرية، ونتج عن الحادث 41 حالة وفاة، وإصابة 167 مواطنا.