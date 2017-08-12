إصابة 11 عاملا إثر سقوط سيارة في مصرف بالمنيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أُصيب 11 عاملا بكدمات بالجسم، ايوم السبت؛ إثر سقوط سيارة ربع نقل كانت تقلهم داخل مصرف "المحيط" بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وكشفت التحريات أن العمال كانوا في طريقهم لجني محصول العنب بإحدى المزارع، وانفجر الإطار الخلفي للسيارة، مما أدى لانقلابها وسقوطها في المصرف، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل.

وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين وهم: فراج عبد السميع 19 عامًا، عيد داوود حنا 58 عامًا، ونجله داوود 17 عامًا، سيد حلمي سيد 55 عامًا، أحمد عيد حسين 35 عامًا، شريف حماد عبد ربه 30 عامًا، عماد اديبفرانسيس 25 عامًا، محمود محسن علي 28 عامًا، مينا عيد 18 عامًا، محمد عبد السلام سيد 19عامًا، وفرج عبده 25 عامًا، وآخر مجهول الهوية.

شاهد أيضا

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إلى النيابة العامة للتحقيق.