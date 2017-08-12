أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصابو حادث الإسكندرية: على الحكومة حبس وزير النقل (فيديو)

Google+ Print
مصابو حادث الإسكندرية: على الحكومة حبس وزير النقل (فيديو) مصابو حادث الإسكندرية: على الحكومة حبس وزير النقل (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

روى مصابو حادث قطاري الإسكندرية، تفاصيل الحادث، مطالبين بمحاسبة وسجن الوزير المسئول عن هذه الحادثة حتى يكون عبرة للوزير القادم.

وقال أحد المصابين، خلال لقائه، اليوم السبت، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "" إنه وجد أشلاء الركاب أمامه، منوهًا إلى أن أطفالا أصيبوا إصابات بالغة أدت إلى بتر أقدامهم.

وذكر آخر: "قطار القاهرة الإسكندرية اصطدم بقطار آخر كان متوقفا بعد تعطل أكثر من نصف ساعة في محطة خورشيد"، موضحا أن سيارات الإسعاف جاءت بعد نصف ساعة من الحادث.

وتابع: "المصابون كانوا أسفل عربات القطار المنكوبة، ولم يستطع الأهالي رفع الحطام لإنقاذهم"، مؤكدا أن المشهد كان غاية في الصعوبة على الجميع.

شاهد أيضا

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت، أمس، اصطدام القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية"، الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، قرب محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 143 مصابا و44 حالة وفاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)