مصابو حادث الإسكندرية: على الحكومة حبس وزير النقل (فيديو)

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روى مصابو حادث قطاري الإسكندرية، تفاصيل الحادث، مطالبين بمحاسبة وسجن الوزير المسئول عن هذه الحادثة حتى يكون عبرة للوزير القادم.

وقال أحد المصابين، خلال لقائه، اليوم السبت، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc" إنه وجد أشلاء الركاب أمامه، منوهًا إلى أن أطفالا أصيبوا إصابات بالغة أدت إلى بتر أقدامهم.

وذكر آخر: "قطار القاهرة الإسكندرية اصطدم بقطار آخر كان متوقفا بعد تعطل أكثر من نصف ساعة في محطة خورشيد"، موضحا أن سيارات الإسعاف جاءت بعد نصف ساعة من الحادث.

وتابع: "المصابون كانوا أسفل عربات القطار المنكوبة، ولم يستطع الأهالي رفع الحطام لإنقاذهم"، مؤكدا أن المشهد كان غاية في الصعوبة على الجميع.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت، أمس، اصطدام القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية"، الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، قرب محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 143 مصابا و44 حالة وفاة.