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بكري: مرفق السكة الحديد أزمة حقيقية للدولة (فيديو)

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بكري: مرفق السكة الحديد أزمة حقيقية للدولة (فيديو) بكري: مرفق السكة الحديد أزمة حقيقية للدولة (فيديو)

التحرير

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قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إنه لا توجد منظومة حقيقية لمرفق السكة الحديد في ، وكل وزير يأتي يلقي بالمسؤولية على الوزير السابق له، وذلك خلال تعليقا على حادث قطاري الإسكندرية الذي وقع، أمس الجمعة.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "مستشار وزير النقل للسكة الحديد عندما شاهد الحادث، أصيب بغيبوبة وتوفي في الحال، وهذا يؤكد أن ما جرى لا يمكن أن يتصوره أحد".

وتابع: "على أن تتأكد أن مرفق السكة الحديد أزمة حقيقية للدولة"، مشيرًا إلى أن الإجراءات المترتبة على الحادث لابد أن تكون إقالة المسؤول عن الشبكة، ومعاقبة عامل برج الملاحظة فقط أمر فيه تسطيح للأمور.

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كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت، أمس، اصطدام القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية"، الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، قرب محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 143 مصابا و44 حالة وفاة.

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التحرير

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