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رئيس «لجنة النقل»: مليش دعوة باقالة وزير النقل واللي يطالب يطالب براحته

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رئيس «لجنة النقل»: مليش دعوة باقالة وزير النقل واللي يطالب يطالب براحته رئيس «لجنة النقل»: مليش دعوة باقالة وزير النقل واللي يطالب يطالب براحته

التحرير

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استنكر اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطالبات المتكررة باقالة وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديد، مع كل أزمة أوحوادث تشهدها القطارات، دون النظر إلى حل الأزمة من أساسها، خاصة وأن ملف السكك الحديدية به إهمال شديد، وسبق وحذرنا مرارا من إمكانية وقوع كوارث بسبب تردي المنظومة.

وقال طعيمة في تصريحات لـ"التحرير" "مليش دعوة باقالة الوزير أو رئيس هيئة السكك الحديدية واللي يطالب براحته"، مضيفا "ما يهمني هو مستقبل السكك الحديدية ووضع استراتيجية لاصلاحها خلال الفترة المقبلة نظرا لما تعانيه من اهمال جسيم.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا قريبا بحضور وسائل الاعلام لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة خورشيد على طريق القاهرة – الإسكندرية.

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وأضاف أن اللجنة والمواصلات ستتقدم بطلب للدكتور علي عبد العال لعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة تداعيات حادث تصادم القطارين، مشيرا إلى أن سبب الحادث يرجع إلى تقصير غرفة التحكم وغياب غرفة العمليات في هيئة السكة الحديد، مستنكرا غياب الاتصال بين قطار بورسعيد – الإسكندرية والذي توقف في مكان الحادث لمدة تزيد عن الثلث ساعة وبين هيئة السكة الحديد.

كان قطاران تصادما أمس بالقرب من محطة خورشيد في الإسكندرية، ونتج عن الحادث 42 حالة وفاة، وإصابة 167 مواطنا.

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التحرير

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