«مصر للطيران» تبدأ تشغيل أولى رحلاتها إلى جدة لنقل أفواج حجاج الجمعيات

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تبدأ مصر للطيران اليوم السبت في تشغيل رحلاتها إلى جدة خلال موسم حج هذا العام والذي بدأ يوم ٩ أغسطس الماضي بتشغيل رحلات من مطار القاهرة وبرج العرب إلى المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة، هذا ومن المقرر أن يغادر على متن رحلات اليوم السبت أول أفواج حجاج جمعيات التضامن.

وتسير مصر للطيران اليوم ١٨ رحلة جوية لنقل ٣٢٥٠ حاجا، بواقع ٨ رحلات إلى جدة، وعلى متنها ١٠٦٠ حاجا، تقلع ٦ رحلات منها من مطار القاهرة الدولي لنقل حجاج الترانزيت وتضامن المؤسسة وبعثتى وزارة الصحة والداخلية وحج الأجانب، بينما تقلع رحلتا عمل من كل من مطارى برج العرب وشرم الشيخ. وعن الرحلات المتجهة لمطار المدينة المنورة فتبلغ ١٠ رحلات تنقل خلالها مصر للطيران ٢١٩٠ حاجا، وذلك من خلال ٦ رحلات تقلع من مطار القاهرة، وعلى متنها حجاج تضامن الجيزة وبورسعيد وبعثة التضامن وحجاج باماكو وترانزيت جوهانسبرج، بالإضافة إلى ٤ رحلات من برج العرب لنقل حجاج قرعة الإسكندرية ومقدمة التضامن.

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أما عن غد الأحد، فتسير الشركة ١٨ رحلة جويه لنقل نحو ٤٠٠٠ حاج، وذلك بواقع ١٠ رحلات إلى المدينة المنورة، يقلع معظمها من مطار القاهرة الدولي فيما عدا ٤ رحلات تقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية، كما تسير ٨ رحلات إلى جدة يقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي.

حيث تضم هذه الرحلات بعثات العمل وبعثة وزارة الداخلية، وحجاج قرعة المحافظات.