نائب أسوان: يجب على مسؤولي النقل تقديم استقالاتهم بعد حادث الإسكندرية

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تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب بمحافظة أسوان، اليوم السبت، بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول حادث قطار الإسكندرية، لبحث الحادث فنيا وإداريا، وإعداد تقرير للمجلس، لسرعة اتخاذ القرار.

وقال سليم، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إنه طالب أيضا بضرورة انعقاد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في ظل هذا الظرف الطارئ، مؤكدا أن الحادث كان يستوجب عليه تقديم كافة مسؤولي وزارة النقل استقالاتهم.

وطالب بإحالة جميع المسؤولين الذين تسببوا في هذا الحادث إلى النيابة العامة.

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وذكرت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 143 مصابا و44 حالة وفاة.