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تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 19 أغسطس

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 19 أغسطس

02:08 م السبت 12 أغسطس 2017

تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا

كتب- عمرو علي:

تصوير - علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة بديع و 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ 19 أغسطس الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود، مع التصريح لأهالي المتهمين بزيارتهم في محبسهم.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

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