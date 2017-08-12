كيف تتخلص من رائحة السجائر العالقة بالملابس والمفروشات

كتبت- ميرا ماهر:

يواجه العديد منا مشكلة بقاء رائحة السجائر حتي بعد اطفائها بالملابس أو الشعر أو السيارة، والتي تكون أ مصدر إزعاج لغير المدخنين، وأحيانا أخرى تكون من مسببات الإصابة بالحساسية لدى الأطفال. لذا، يجب التخلص من بقايا رائحة السجائر الموجودة في المكان.

وذكر موقع "yourmechanic" أنه يوجد عدة طرق لإزالة رائحة السجائر من الأثاث والمفروشات والسيارة منها:

-يجيب تنظيف طفاية السجائر وغسلها بالماء والصابون وتنشيفها جيدا، حيث أنها تحتفظ برائحة السجائر لمدة طويلة.

-وضع القليل من صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم" على الأرضية، حيث تعمل على امتصاص الروائح الكريهة.

-يمكن تحضير معطر الهواء الخاص بك، والمكون من صودا الخبز وبعض الخل والماء، حيث يساعد ذلك على امتصاص الروائح الكريهة في المكان.

-يجب فتح النوافذ عند التدخين لتجديد هواء المكان.

كما ذكر موقع " lifewire" أنه في حالة عدم جدوى الطرق سابقة الذكر، قد تحتاج إلى تنظيف المفروشات بالبخار، وهو ما يتطلب الذهاب للشركات المتخصصة في ذلك.