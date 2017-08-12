أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

كيف تتخلص من رائحة السجائر العالقة بالملابس والمفروشات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كيف تتخلص من رائحة السجائر العالقة بالملابس والمفروشات

02:03 م السبت 12 أغسطس 2017

كيف تتخلص من رائحة السجائر العالقة بالملابس والمفروشات

كيف-تتخلص-من-رائحة-السحائر-العالقة-بالمفروشات

كتبت- ميرا ماهر:

يواجه العديد منا مشكلة بقاء رائحة السجائر حتي بعد اطفائها بالملابس أو الشعر أو السيارة، والتي تكون أ مصدر إزعاج لغير المدخنين، وأحيانا أخرى تكون من مسببات الإصابة بالحساسية لدى الأطفال. لذا، يجب التخلص من بقايا رائحة السجائر الموجودة في المكان.

وذكر موقع "yourmechanic" أنه يوجد عدة طرق لإزالة رائحة السجائر من الأثاث والمفروشات والسيارة منها:

-يجيب تنظيف طفاية السجائر وغسلها بالماء والصابون وتنشيفها جيدا، حيث أنها تحتفظ برائحة السجائر لمدة طويلة.

-وضع القليل من صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم" على الأرضية، حيث تعمل على امتصاص الروائح الكريهة.

-يمكن تحضير معطر الهواء الخاص بك، والمكون من صودا الخبز وبعض الخل والماء، حيث يساعد ذلك على امتصاص الروائح الكريهة في المكان.

-يجب فتح النوافذ عند التدخين لتجديد هواء المكان.

كما ذكر موقع " lifewire" أنه في حالة عدم جدوى الطرق سابقة الذكر، قد تحتاج إلى تنظيف المفروشات بالبخار، وهو ما يتطلب الذهاب للشركات المتخصصة في ذلك.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 7 علامات تدل على أن زواجك في خطر.. منها الإيذاء الجسدي

    هو وهي

  • بالصور- أطفال بملابس هاواي يحتفلون بانتهاء دراسة الـ"كي جي"

    هو وهي

  • صدمة لـ بريطانية بعد مشاهدة صورة والدها على علب السجائر

    هو وهي

  • بعد واقعة اعتداء مدرس على طفلتين..كيف تُعرفين طفلك معنى التحرش؟

    هو وهي

إعلان

eb1b427f23.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد