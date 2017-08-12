فيديو| أمين شرطة داخل عربة السيدات.. ومتحدث المترو: للقبض على بائعة اعتدت على عسكري

كتب- عبد الله قدري:

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أمين شرطة داخل عربة السيدات للقبض على سيدة بائعة، يؤكد يقظة قوات الشرطة في حفظ الأمن بالمترو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه أمين شرطة يحاول القبض على سيدة ويطلب منها النزول من العربة، وسط اعتراض السيدات على دخول أمين الشرطة والقبض على السيدة.

ويظهر من مقطع الفيديو حسب صوت أمين الشرطة أن السيدة اعتدت على عسكري برصيف المحطة، ما دفع أمين الشرطة لركوب عربة السيدات للقبض عليها، قائلًا:" هعلمك الأدب".

وأكد عبد الهادي لمصراوي، أن عربة السيدات ليست حكرًا عليهن فقط، فيمكن لرجال الشرطة شن حملة داخل العربة لضبط المتفلتين من التذكرة أو المخالفين، كما لو حدث عطل داخل عربة السيدات فإن عامل الصيانة سيدخل العربة لإصلاح العطل.

وتابع عبد الهادي أن البائعة اعتدت على عسكري على رصيف المترو، وقام العسكرى بإعلام أمين الشرطة الذي استقل عربة السيدات على الفور للقبض على السيدة، وفق قوله.