دفاع "فض اعتصام رابعة" يتنازل عن طلب رد المحكمة.. وينسحب من الترافع عنهما

كتب- عمرو علي:

طلب المحامي الحاضر عن الدكتور محمد الجندي، التنازل عن طلب رد هيئة المحكمة الذي قدمه في الجلسة الماضية عن المتهمين محمد الفرماوي، ومصطفى الفرماوى.

جاء ذلك خلال نظر محاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.

وأعلن الدفاع انسحابه عن المتهمين، ملتمسًا التأجيل، لتمكين كلا المتهمين من إحضار محامين موكلًا عنهما بالجلسة المقبلة.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".