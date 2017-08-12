محافظ سوهاج: سفر أول 3 أفواج من حجاج الجمعيات 20 أغسطس الجاري

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم السبت، سفر ثلاث أفواج لحجاج الجمعيات الأهلية بسوهاج يوم 20 أغسطس الجاري، لأداء مناسك الحج هذا العام، مضيفًا أن أول فوج يضم 264 حاجًا والثاني 68 حاجًا والثالث 188 حاجًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن عدد الحجاج التابعين للجمعيات بلغ 520 حاجًا وحاجة.

وأضاف المحافظ، أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، وحصولهم على التطعيمات اللازمة كما تم تكليف مديري الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب التي يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله.

وأوضح محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أن الإقامة بالأراضي المقدسة تكون بالقرب من أماكن مناسك الحج، مضيفًا أن محافظ الإقليم سيكون في وداع الحجاج وهناك 11 مشرفًا مرافق للأفواج على أن يكون هناك مشرفًا لكل 47 حاجًا وحاجة.

مشيرًا إلى أنه سوف يتم نقل الحجاج من أمام قصر ثقافة سوهاج إلى مطار الأقصر الدولي من خلال أتوبيسات مكيفة.