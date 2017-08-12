ميركل تشيد بنجاحات حكومتها في سوق العمل ومكافحة البطالة

دورتموند - (د ب أ):

أشادت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، في مستهل حملة حزبها المسيحي الانتخابية، بنجاحات حكومتها في سوق العمل.

وقالت ميركل، اليوم السبت في دورتموند، إن عدد العاطلين انخفض بمقدار النصف منذ توليها المستشارية، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء كان يبلغ أكثر من خمسة ملايين عاطل في مارس 2006 " واليوم لدينا 44 مليون عامل، وهذه أرقام رائعة بحق".

وذكرت ميركل أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع مبادئ توجيهية للعمالة المؤقتة يأتيان من بين النجاحات التي حققتها حكومتها في هذا المجال، وأكدت أن " الحد الأدنى للأجور منح الكثير من الناس المزيد من الأمان".

ولفتت ميركل إلى أن اقتصاد السوق الاجتماعي دائما ما يحتاج إلى التدخل السياسي، محذرة أنه بدون ذلك سيتم استغلال ثغرات.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل تعتزم المشاركة في نحو 50 محفلا انتخابيا، وذلك في الفترة الحالية وحتى قبيل الانتخابات البرلمانية في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

وتشير استطلاعات الرأي إلى حصول تحالف ميركل المكون من حزبها المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على تأييد نحو 40% من الناخبين، وذلك بتقدم ملحوظ على أكبر منافسيه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.