الحلقة (12) من "فرح ليلى": بعد طول انتظار صديقة "ليلى" تفاجئها بحملها

كتب : سهيلة حامد منذ 6 دقائق

دار حوار بين "مي" وشقيقتها في الحلقة الـ(12) من مسلسل "فرح ليلى"، أعربت فيه عن حزنها من تجاهل نادر للموعد المحدد للتقدم لأهلها.

وأخبرت صديقة "ليلى" بأنها بعد طول انتظار أصبحت حامل، فخرجا سويا لشراء كل مايخص الطفل بسعادة بالغة.

ومن ناحية أخرى تشاجر الأستاذ فتحي مع أحد تلامذته بعد أن تطاول عليه، فقام بصفعه على وجهه.

وطلب نادر من مي إجهاض الطفل وعندما أخبرته بأنها بالفعل توجهت للطبيبة لكنها أكدت أن هناك خطر عليها فطلب منها أن تتوجه لطبيبة أخرى، فانزعجت "مي" وانصرفت عنه، وبعد خروجها مباشرة جاءت "هاجر" لتغريه بثروة والدها.

اتصل شخص يدعى حسين عبدالجواد، بأدهم الشرقاوي وأخبره بأن والدته "ليلى الدرديري" على قيد الحياة، وأنه في انتظاره للاتفاق معه ويتمكن من رؤية والدته.