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ضبط "عاطل" بتهمة سرقة 7 هواتف من داخل مسكن بالتجمع الأول

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مصراوي Masrawy

ضبط "عاطل" بتهمة سرقة 7 هواتف من داخل مسكن بالتجمع الأول

01:29 م السبت 12 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، عاطل لسرقته 7 هواتف محمولة من داخل مسكن عدد من العمال في التجمع الأول.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة، مفادها قيام شخص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخث لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه"محمد م . " 32 سنة، عاطل، وبحوزته هاتف محمول مجهولة المصدر.

بمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل شقة خاصة بمجموعة من العمال.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط 6 هواتف محمولة اعترف بسرقتهم من داخل ذات الشقة بذات الأسلوب.

أمكن التوصل إلى المجني عليهم، وبعرض المتهم والمضبوطات عليهم تعرفوا عليها واتهموه بالسرقة، وأضافوا بأنهم لم يكونوا قد اكتشفوا واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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