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تأجيل محاكمة 20 متهماً بقضية "داعش ليبيا" الإرهابي لـ 15 أغسطس - (صور) كتب- عمرو علي:

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 20 متهماً بقضية "داعش ليبيا" الإرهابي لـ 15 أغسطس - (صور) كتب- عمرو علي:

01:23 م السبت 12 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

دفاع متهمي

الألبوم التالى

دفاع متهمي "داعش ليبيا" يدفع ببطلان عرض موكليه على النيابة العامة

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 20 متهماً من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، لجلسة 15 أغسطس.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية.

والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.

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