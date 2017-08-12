مات على حوض الوضوء وشارك في أفلام «ديزني».. 16 معلومة عن علي حسنين

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ملامحه سهلة التذكر، وأسلوبه فريد من نوعه، نظراته كافية لبث الرعب أحيانا، وإثارة الغموض أحيانا أخرى، فبجسده القصير استطاع التنقل بين أدواره بسلاسة متناهية، ولم لا والمسرح هو بيته الأصلي، وعلى خشبته تعلم فن الحركة والحوار، لكن الفرصة لم تطرق بابه، والبطولة لم تعرف إليه طريقا، ولعل ذلك ما دفعه للقول: "أنا لم أكتشف بعد، لسه علي حسنين عنده الكثير، أنا باطلب من الجمهور والمشاهدين الدعاء لي حتى يرشحني المنتجون والمخرجون في أعمال فنية جديدة".



16 معلومة يرصدها لكم "التحرير لايف" في التقرير التالي عن الفنان الراحل علي حسنين.

1- ولد في مدينة الإسكندرية يوم 13 يناير 1939.

2- عشق التمثيل منذ طفولته، وانضم إلى فرقة الهواة بمسرح المدرسة الإعدادية، لذا رشحه مدرس اللغة العربية لدخول اختبارات إذاعة الإسكندرية، التي اجتازها بنجاح.

3- اكتفى بحصوله على شهادة الثانوية العامة، ولم ينل شهادة جامعية، بسبب انشغاله المبكر بالتمثيل.

4- شارك في أول عمل تمثيلي إذاعي بعنوان "بنت المدير".

5- انتقل إلى القاهرة في عام 1961 بعد افتتاح مبنى التليفزيون، وحتى يتمكن من السفر أقنع والده بتلقيه عرضا للتثميل في التليفزيون، وفق ما أوضح في لقاء تليفزيوني مع برنامج "ست الستات"، على قناة "الضياء".

6- شارك فيما يزيد على 130 عملًا فنيا، ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية، ومسلسلات تليفزيوينة.

7- من أبرز الأفلام التي شارك فيها الفنان الراحل كانت: "بدل فاقد، ورقة شفرة، رشة جريئة، كتكوت، هو في إيه، كيت كات، خرج ولم يعد، البحث عن سيد مرزوق، الوتر، هز وسط البلد، دكتور سيلكون".

8- اشتهر بدور "العم زرياب" في فيلم "آيس كريم في جليم"، عام 1992، بطولة الفنان عمرو دياب، وسيمون، وأشرف عبد الباقي، وأوضح أنه قام به بدلا من الفنان الراحل فريد شوقي نظرا لمرضه في ذلك الوقت.

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9- له مشاركات عديدة بأعمال مسرحية منها: "الملك هو الملك، الحب مسرحية، يا طالع الشجرة تاني .. ليه ؟، حب في التخشيبة، خيل الحكومة، اثنين فى قفة، أخويا هايص وأنا لايص، الويزر العاشق"، بجانب مشاركاته بالدراما التليفزيونية بعدد من المسلسلات مثل: "البيوت أسرار، إمبراطورية مين، أنا عشقت، الكبير أوي 3، المواطن إكس، أبواب الخوف".

10- ذكر أنه لم يعتد على الخروج كثيرًا، ويعرف عنه حبه للجلوس في المنزل، وأن علاقاته محدودة بالعاملين في الوسط الفني وغالبا ما تنتهي بعد تصوير أي عمل، ولعل ذلك كان أحد أسباب قلة أدواره وصغر حجمها.

11- كشف عن نفسه سرا خاصا به قبل رحيله، وهو أنه عندما كان يعرض عليه سيناريو أي عمل فني، يقرأه مرتين، ثم يحلم به ليلا، وتتكشف له تفاصيل الشخصية وطبيعتها وأداؤها وأزياؤها في الحلم، وعندما يستيقظ ينفذ كل ما حلم به.

12- تزوج الفنان الراحل مرتين، الأولى عندما كان عمره 19 عاما بعد علاقة عاطفية، بدون معرفة أهلهما، وأنجب منها ابنة، ثم انفصل وتزوج من أخرى.

13- شارك بصوته في العديد من أفلام شركة الرسوم المتحركة "ديزني" العربية فقدم على سبيل المثال دور الشرير "جون راتكليف" في فيلم "بوكاهونتاس"، و"أرشيديون" في فيلم "أحدب نوتردام"، و"زيوس" في فيلم "هرقل".

14- رحل عن عالمنا في 12 أغسطس 2015، عن عمر ناهز 76 عامًا.

15- ذكر الفنان سامح الصريطي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان علي حسنين رحل أثناء قيامه بغسل أسنانه استعدادا للوضوء للصلاة، مشيرا إلى أنه كان يعاني من مرض سرطان الكبد.

16- نعاه عدد كبير من الفنانين، على رأسهم عمرو دياب، وأشرف عبد الباقي، وكذلك نعته شركة "ديزني" العربية على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك".