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كوبر يعلن قائمة الفراعنة بعد نهائي كأس مصر

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كوبر يعلن قائمة الفراعنة بعد نهائي كأس مصر كوبر يعلن قائمة الفراعنة بعد نهائي كأس مصر

التحرير

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استقر الجهاز الفني لمنتخب ، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على إعلان قائمة الفراعنة لمباراتي أوغندا الذهاب والعودة بتصفيات كأس العالم روسيا 2018، يوم الأربعاء المقبل.

وفضل الجهاز الفني، إعلان القائمة بعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري المقرر لها الثلاثاء المقبل، حتى تتضح الرؤية بالنسبة لجميع اللاعبين، وأنه من الوارد تعرض أحد العناصر الدولية للإصابة.

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الجدير بالذكر أن القائمة لن تشهد مفاجآت باستثناء احتمالية ضم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، فيما سينضم من القلعة الحمراء، كل من شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، حسام عاشور، صالح جمعة، عبد الله السعيد، وعمرو جمال.
 

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التحرير

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