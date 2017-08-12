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غدا الطقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37

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غدا الطقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 غدا الطقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 27 37
الإسكندرية 24 32
مطروح 24 32
بورسعيد 27 33
دمياط 27 33
بلطيم 27 33
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 39
العريش 24 35
نخل 23 38
طابا 23 38
الطور 28 35
مرسى علم 30 37
الغردقة 31 43
شرم الشيخ 30 40
رفح 22 34
كاترين 22 33
سيوة 27 40
المنيا 26 39
الفيوم 27 38
رأس سدر 27 39
أبو سمبل 28 43
وسط الدلتا 27 37
أسيوط 26 39
سوهاج 28 41
الأقصر 29 44
أسوان 30 44
شلاتين 29 40
حلايب 27 38
الوادي الجديد 27 44
قنا 30 42
نويبع 28 39
السلوم 24 32

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