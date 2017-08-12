أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«لهو الأطفال» يتسبب بمقتل شخص وإصابة آخر في بني سويف

Google+ Print
«لهو الأطفال» يتسبب بمقتل شخص وإصابة آخر في بني سويف «لهو الأطفال» يتسبب بمقتل شخص وإصابة آخر في بني سويف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، وأصيب والده في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى بين عائلتين بمدينة ناصر شمال بني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى بين عائلتين بمدينة ناصر، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اخرون، حيث تم تكليف قوات الشرطة بسرعة الانتقال وفض المشاجرة وضبط أطرافها.

شاهد أيضا

واستقبل مستشفى ناصر المركزي جثة لشاب يدعى "ياسر . م . ح" 33 سنة، حاصل على مؤهل جامعي ويعمل في مجال تصنيع السبح، على إثر طعنة بسلاح أبيض "سنجة"، واستقبل مستشفى بني سويف العام والد القتيل ويدعى "محمود . ح" مصابًا بقطع في الرأس ويتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية للحادث أن مشادات كلامية بين عدد من أهالي العائلتين تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ما تسبب في مصرع الشاب وإصابة والده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)