«لهو الأطفال» يتسبب بمقتل شخص وإصابة آخر في بني سويف

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لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، وأصيب والده في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى بين عائلتين بمدينة ناصر شمال بني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى بين عائلتين بمدينة ناصر، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اخرون، حيث تم تكليف قوات الشرطة بسرعة الانتقال وفض المشاجرة وضبط أطرافها.

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واستقبل مستشفى ناصر المركزي جثة لشاب يدعى "ياسر . م . ح" 33 سنة، حاصل على مؤهل جامعي ويعمل في مجال تصنيع السبح، على إثر طعنة بسلاح أبيض "سنجة"، واستقبل مستشفى بني سويف العام والد القتيل ويدعى "محمود . ح" مصابًا بقطع في الرأس ويتلقى العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية للحادث أن مشادات كلامية بين عدد من أهالي العائلتين تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصى بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ما تسبب في مصرع الشاب وإصابة والده.