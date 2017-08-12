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محافظ الإسكندرية: استئناف حركة القطارات على اتجاه واحد

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محافظ الإسكندرية: استئناف حركة القطارات على اتجاه واحد محافظ الإسكندرية: استئناف حركة القطارات على اتجاه واحد

التحرير

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أعلن محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن استئناف حركة القطارات المتجهة من وإلى الإسكندرية بأحد الخطين المفردين، بالتنسيق وهيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه جاري إصلاح الخط الثاني لاستئناف حركة القطارات بصورة طبيعية.

وقال سلطان، في بيان له، اليوم الشبت، إنه تم الانتهاء من أعمال رفع العربات التي سقطت على طريق السكة الحديد، أمس الجمعة، مشيدا بدور القوات المسلحة، التي أدت دورا كبيرا وأثبتت تعاونها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات الموقف.

وأضاف أن المنطقة الشمالية وفرت 2 ونش لرفع عربات القطار، علاوة على دفع عدد من الأوناش من شركة بتروجيت والمقاولون العرب لموقع الحادث، وجار حاليا رفع عربات القطار المهمشة، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، وعودة حركة القطارات.

وذكر محافظ الإسكندرية أنه تم الدفع بـ6 محولات كهربائية من شركة الكهرباء والمنطقة الشمالية، وعدد من الكشافات لإنارة الموقع وسرعة استكمال كافة الأعمال.

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وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية منعقدة على مدار الساعة، لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول، موضحا أنه يتم المتابعة اللحظية لمصابي الحادث والاطمئنان على استقرار حالتهم.

وتفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فجر اليوم، أعمال إخلاء موقع الحادث، وتابع رفع عربات القطار المهشمة بواسطة الأوناش المجهزة، وتواجد جميع الجهات المعنية والهندسية.

كانت هيئة السكة الحديد قد أعلنت، أمس، اصطدام القطار 13 إكسبريس "القاهرة - الإسكندرية"، الساعة 2 و15 دقيقة ظهرا، بمؤخرة قطار رقم 571 "بورسعيد - الإسكندرية"، قرب محطة خورشيد بمحافظة الإسكندرية. 

وذكرت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحادث وصل إلى 123 مصابا و37 حالة وفاة.

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التحرير

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