إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة بـ«الصالحية القديمة»

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أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، اليوم السبت، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بإحدى العائلات بقرية الصالحية القديمة، التابعة لدائرة مركز فاقوس في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد أيمن عبدالكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي بقرية الصالحية القديمة التابعة لدائرة المركز.

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بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين عدد من أبناء عمومة إحدى العائلات بالقرية، أسفرت عن إصابة 5 من طرفي المشاجرة، فيما تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 6 من المتورطين في المشاجرة، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.