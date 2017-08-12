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ننشر أسماء المصابين بمستشفيات الإسكندرية في حادث قطارى خورشيد

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ننشر أسماء المصابين بمستشفيات الإسكندرية في حادث قطارى خورشيد ننشر أسماء المصابين بمستشفيات الإسكندرية في حادث قطارى خورشيد

التحرير

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أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على هناك استقرار كبير بحالات المصابين حادث تصادم قطاري خورشيد، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من هوية معظم المصابين.

وأوضح "سلطان" خلال تصريحات صحفية، أن عدد الوفيات بلغ 41 وبلغ عدد المصابين 167 خرج منه 34 تم توزيعهم على مستشفيات الجمهورية العام ورأس التين وأبو قير العام وجمال عبد الناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي وعدد من المستشفيات العسكرية.

وأشار إلى أن توزيعة المصابين جاءت على النحو التالي وهم  ١٩حالة بمستشفى مصطفى كامل و٢١ بمستشفى سموحة الجامعي و 45 بمستشفى الميري الجامعي، و 31 حالة بمستشفى الجمهورية. 

كان أحمد عماد الدين وزير الصحة، قد تفقد المستشفيات التي يُعالج بها المصابين في حادث تصادم قطاري خورشيد وعددها 4 مستشفيات وهي: " المستشفيات التابعة إلى وزارة الصحة والعسكرية وجامعة الإسكندرية"، وقام بمناظرة الحالات.

المصابين بمستشفى خورشيد

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التحرير

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