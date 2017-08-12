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بالصور.. مكاتب تنسيق الثانوية تستقبل طلاب المرحلة الثالثة في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مكاتب تنسيق الثانوية تستقبل طلاب المرحلة الثالثة في أسيوط

01:09 م السبت 12 أغسطس 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

استقبلت مكاتب تنسيق رغبات الثانوية العامة التابعة لجامعة أسيوط، اليوم السبت، الطلاب في اليوم الأول لانطلاق المرحلة الثالثة لتسجيل الرغبات بالجامعات والمعاهد الحكومية للطلاب الناجحين بالدور الأول والتي تستمر من السبت وحتى الاثنين المقبل.

وأعلنت جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، تخصيص 145 جهاز حاسب آلي متصل بشبكة المعلومات بالجامعة، ومزودة بخطوط إنترنت إضافية وأجهزة طابعة، لمساعدة طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المختلفة من خلال مكاتب التنسيق الثلاثة التي وفرتها الجامعة هذا العام، وتضمنت المكتب الرئيس بكلية الآداب والمكتب الثاني بالمدينة الجامعية قطاع (أ) والمكتب الثالث بالوادي الجديد والتي تشهد زحامًا خلال المرحلة الثالثة.

وقال عادل أبوالمجد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، إنه تم تزويد مكاتب التنسيق الثلاث بعدد من مهندسي الشبكات وموظفي الصيانة وشئون الطلاب المركزية وذلك لمعاونة الطلاب أثناء ملئ رغباتهم والرد على استفساراتهم، وأشار إلى أن الهدف من عملية التنسيق الإلكتروني هو التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم بدلًا من الانتقال من محافظة إلى أخرى لتقديم الأوراق.

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