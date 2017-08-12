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بالفيديو.. مشادات بين أهالي المتهمين والصحفيين في قضية "الأعضاء البشرية"

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مصراوي Masrawy

.. مشادات بين أهالي المتهمين والصحفيين في قضية "الأعضاء البشرية"

01:00 م السبت 12 أغسطس 2017

الإتجار في الأعضاء البشرية

كتب – محمود السعيد:

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخمس، اليوم السبت، مشادات كلامية بين أهالي 41 متهما بقضية "الإتجار في الأعضاء البشرية"، ووسائل الإعلام داخل قاعة المحكمة، بالإضافة لتوجيههم سب وقذف بحق الصحفيين المتواجدين.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي، ومحمد طلعت، وبأمانة سر جورج ماهر، ووائل عبد المقصود.

وأحال النائب العام في 4 يوليو الماضي 41 متهمًا بينهم 3 هاربين و3 مخلى سبيلهم، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما قيمته نحو 20 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات قيام 20 طبيبًا و 10 ممرضين و 9 سماسرة وعاملين اثنين ببنك الدم بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب مقابل 80 ألف دولا أمريكي، دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وإجراءها بمستشفيات غير مًرخص لها.

وأوضحت التحقيقات أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منها عضو "الكلى" و 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

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