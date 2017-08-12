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اليوم.. إقلاع أول 8 رحلات لجدة تنقل حجاج الجمعيات والترانزيت

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مصراوي Masrawy

اليوم.. إقلاع أول 8 رحلات لجدة تنقل حجاج الجمعيات والترانزيت

01:00 م السبت 12 أغسطس 2017

اليوم.. إقلاع أول 8 رحلات لجدة تنقل حجاج الجمعيات والترانزيت

أرشيفية

كتب- طه عبيد:

تبدا شركة للطيران اليوم السبت في تشغيل رحلاتها إلى جدة، ومن المقرر أن يغادر علي متن رحلات اليوم أول أفواج حجاج جمعيات التضامن، تسير الشركة اليوم ١٨ رحلة جوية لنقل ٣٢٥٠ حاجا، بواقع ٨ رحلات إلى جدة، وعلى متنها ١٠٦٠ حاجا، تقلع ٦ رحلات منها من مطار القاهرة الدولي لنقل حجاج الترانزيت، وتضامن المؤسسة وبعثتى وزارة الصحة والداخلية وحج الأجانب، بينما تقلع رحلتا عمل من كل من مطارى برج العرب وشرم الشيخ.

كما تسير الشركة ١٠ رحلات إلى المدينة المنورة تنقل خلالها ٢١٩٠ حاجا، تقلع ٦ رحلات من مطار القاهرة وعلى متنها حجاج تضامن الجيزة وبورسعيد وبعثة التضامن، وحجاج باماكو وترانزيت چوهانسبرج، بالإضافة إلى ٤ رحلات من برج العرب لنقل حجاج قرعة الإسكندرية ومقدمة التضامن.

تسير الشركة غدا ١٨ رحلة جويه لنقل نحو ٤٠٠٠ حاج، وذلك بواقع ١٠ رحلات إلى المدينه المنورة، تقلع معظمها من مطار القاهرة الدولي، فيما عدا ٤ رحلات تقلع من مطار برج العرب بالأسكندريه، كما تسيير ٨ رحلات إلى جدة تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي.

تضم هذه الرحلات بعثات العمل وبعثة وزارة الداخلية، وحجاج قرعة محافظات الأسكندريه والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ والغربية، وتضامن محافظات القاهرة والمنوفية والسويس وتضامن مؤسسة، بالإضافة إلى حج الأجانب والترانزيت من تورونتو ولندن وڤيينا وأمستردام فضلاً عن رحلة خاصه لسفر حجاج باماكو بجمهورية مالي.​

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