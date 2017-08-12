أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع عامل زراعي وإصابة زوجته في حادث تصادم بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع عامل زراعي وإصابة زوجته في حادث تصادم بالشرقية

12:51 م السبت 12 أغسطس 2017

مصرع عامل زراعي وإصابة زوجته في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل زراعي، مصرعه، فيما أصيبت زوجته باشتباه ما بعد الإرتجاج بالمخ، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كانوا يتسقلونها بطريق "منيا القمح – الزقازيق" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى "الأحرار" كلًا من "كرم. س. أ. إ" 50 عامًا، عامل زراعي، من محافظة المنوفية، مصابًا بنزيف بالمخ، وتوفى فور وصوله للمستشفى، وزوجته "فاطمة. ع. الـ" 42 عامًا، ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج.

بالانتقال وسؤال شقيق المتوفى، أشار إلى أنه أثناء سير شقيقه بدراجته البخارية بطريق "منيا القمح – الزقازيق"، وأمام قرية "المساعدة" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، اصطدمت بهما من الخلف سيارة مجهولة، ما أسفر عن إصابتهم التي أودت بحياة شقيقه، ولم يتهم أحد بالتسبب في إصابتهما أو يشتبه في حدوثها جنائيًا.

وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 5 في مشاجرة بين أبناء عائلة واحدة في الشرقية

    أخبار

  • مصرع عامل في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بسوهاج

    أخبار

  • إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتاكسي بالإسكندرية

    أخبار

  • مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في إنقلاب ميكروباص ببني سويف

    أخبار

إعلان

f1cb9d14cc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد