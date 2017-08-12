مصرع عامل زراعي وإصابة زوجته في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل زراعي، مصرعه، فيما أصيبت زوجته باشتباه ما بعد الإرتجاج بالمخ، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كانوا يتسقلونها بطريق "منيا القمح – الزقازيق" بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى "الأحرار" كلًا من "كرم. س. أ. إ" 50 عامًا، عامل زراعي، من محافظة المنوفية، مصابًا بنزيف بالمخ، وتوفى فور وصوله للمستشفى، وزوجته "فاطمة. ع. الـ" 42 عامًا، ربة منزل، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج.

بالانتقال وسؤال شقيق المتوفى، أشار إلى أنه أثناء سير شقيقه بدراجته البخارية بطريق "منيا القمح – الزقازيق"، وأمام قرية "المساعدة" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، اصطدمت بهما من الخلف سيارة مجهولة، ما أسفر عن إصابتهم التي أودت بحياة شقيقه، ولم يتهم أحد بالتسبب في إصابتهما أو يشتبه في حدوثها جنائيًا.

وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.