انطلاق الجولة الثالثة لحملة طرق الأبواب بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أعلنت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، انطلاق الجوله الثالثة من المرحلة الرابعة لحملة طرق الأبواب بالمحفظة، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 5 قرى، وهي ميت حلفا، وبلقس، وطنان، وأبو سنة، والصباح بمدينة قليوب، للوصول إلى 10 آلاف مواطن في خلال 3 أيام، بهدف التلاحم مع الجمهور علي أرض الواقع، وعمل زيارات منزلية للتعرف على مشكلات السيدات والعمل علي حلها.

وأضافت فؤاد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن فريق العمل يضم 60 عضوًا من أعضاء المجلس القومي للمرأة، والرائدات الريفيات، والمتطوعين، ويصاحب الحملة بقرية ميت حلفا، قافلة صحية، وسيارة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وسيارة محملة بأنابيب الغاز، والتي تباع بالسعر الرسمي 30 جنيهًا للأنبوبة الواحدة، وتوفير سيارة تابعة للمحافظة محملة بالخضار والفاكهة بسعر الجملة، كما يوجد حملة نظافة شاملة للقرى، ورفع كفاءة الإنارة ومكافحة الكلاب الضالة والملاريا وندوات للتوعية.

وأوضحت فؤاد أنه يوجد تعاون كبير من قبل اللواء محمود عبدالرحمن عشماوي، محافظ القليوبية، من خلال توجيهات الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لحل مشاكل المواطنين في كافة المدن والقرى والنجوع.