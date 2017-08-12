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"شرابِك اتقطع".. أكثر من طريقة لإعادة استخدامه

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مصراوي Masrawy

"شرابِك اتقطع".. أكثر من طريقة لإعادة استخدامه

12:56 م السبت 12 أغسطس 2017

"شرابِك اتقطع".. أكثر من طريقة لإعادة استخدامه

كتبت- هاجر حاتم:

يعاني الجميع من أزمة خاصة باستخدامات الجوارب، فهناك مشكلتين غالباً ما نتعرض لهما، إما فقدان أحد الزوجين أو تعرضه للقطع، وفي الحالتين نعتبر الجورب انتهى دوره تماماً، مثلما يحدث في "الشرابات" النسائية الشفافة المعروفة بالـ "fillet"، فهل فكرت في اعادة تدوير جوربك من قبل؟

استعرض موقع brightside أفكار مختلفة لطرق إعادة استخدام الجوارب خاصة النسائية الخفيفة التي تهترئ بسرعة وهي:-

- يمكن استخدام الجورب الشفاف النسائي، لحفظ البصل، بحيث نقوم بغسله جيدًا، ووضع البصل فيه على حدا، ويفصل بين كل قطعة والأخرى عقدة، وتعليقه بأي مكان في المطبخ.

حفظ البصل

- يمكن قطع المنطقة العلوية للجورب واستخدامها كمثبت للأكياس، بهذا الشكل.

مثبت للأكياس

- في الرحلات ومع قلة وجود الحمامات، يمكن وضع الصابون بالجورب، وتعليقه في أي مكان على سبيل المثال شجرة، وعند لمسه يخرج الصابون، دون أن تضطر لحمل الصابون طوال الوقت.

في الرحلات

- في حالة البحث عن الاكسسورات الثمينة، يمكن وضع قطعة من الجورب على فتحة المكنسة، والبحث بها بحيث تقوم المكنسة بتنظيف المكان، ويتعلق فيها القطعة الثمينة دون أن يتم سحبها داخل المكنسة.

البحث عن الاكسسورات الثمينة

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