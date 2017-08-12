ضبط تشكيل سرقة علامات السيارات بمدينة نصر

كتب فتحي سليمان وسامح غيث

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، 3 عاطلين لقيامهم بسرقة علامات ماركات عدد من السيارات بأسلوب" الفك" .

تلقى اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، اخطارا بتمكن ضباط كلا من، "أحمد م" 19 سنة، عاطل، و " محمد ي". 16 سنة، عاطل، و " أحمد ع." 19 سنة، عاطل حال استقلالهم سيارة سوزوكي فان، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 13 علامة لماركات سيارات مختلفة.

بمناقشتهم عن مصدر تلك المضبوطات اعترفوا بسرقتها من بعض السيارات المتوقفة بدائرة القسم بأسلوب "الفك".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لاثنان من المجني عليهم، وهما " صلاح م"، 27 سنة، لاعب كرة، و " رمضان ر"، 26 سنة لاعب كرة.

باستدعائهما تعرف على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، جارى التوصل لباقي المجني عليهم.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.