مصراوي Masrawy

إحالة 13 مسؤولًا بـ"الصحة" للمحاكمة لاتهامهم بإتلاف تطعيمات بـ 224 ألف جنيه 12:32 م السبت 12 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة 13 متهماً للمحاكمة العاجلة، بتهمة إتلاف تطعيمات بقيمة 224 ألف جنيه.جاءت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة على النحو التالي: رئيس قسم الصيادلة بمخازن الطعوم والأمصال بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، وعدد ( تسعة صيادلة ) بمخازن الطعوم والأمصال بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، ومدير عام المخازن بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، والمشرف على غرف تبريد الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية والمخزن بها الطعوم والأمصال المملوكة للإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، وأمين مخازن الطعوم والأمصال بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة سابقاً.كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغاً من وزير الصحة بشأن تلف عدد من تطعيمات (MMR) والمخصصة لتحصين الأطفال من أمراض (الحصبة والحصبة الألمانية والتهاب الغدة الكافية)، ومقدار التلف قُدر بعدد (3028 فيال) والتي بلغت قيمتها بمبلغ يقارب (مائتان وأربعة وعشرون ألف جنيهاً)، وتغير لون الراصد الخاص والمؤشر الحراري (VVM) لهذه الكمية من التطعيمات.وتحول لونها من الأبيض إلى اللون الرمادي الداكن وأصبح غير صالح للاستخدام، بسبب ارتفاع درجة حرارة غرفة التبريد المخزن بها الطعوم عن المعدل الطبيعي لعدة مرات متعاقبة حيث يتم تخزين هذه الأنواع من الطعوم ورصد درجة حرارة الغرفة من خلال عداد رقمي لقياس درجة الحرارة موجود أعلى باب كل غرفة تبريد، بالإضافة إلى جهاز اللاب جارد "Lab guard" وهدفه الرصد الدائم لدرجة حرارة هذه الثلاجات وغرف التبريد المخزن فيها الطعوم والأمصال.وأجرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 24/2017 والتي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.وكشفت التحقيقات عن أن الطعوم تم شراؤها من خلال (منظمة اليونسيف العالمية) وتم توريد الطعوم إلي مخازن الطعوم والأمصال التابعة للإدارة المركزية للمخازن والمشتريات بوزارة الصحة خلال شهر إبريل عام 2016، بعد أن تم فحص الشحنة من قبل لجنة فنية متخصصة ومشكٌلة من المختصين بالإدارة المركزية للشئون الوقائية والإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحةوأثبت الفحص أنها مطابقة للمواصفات وأن الراصد الحرارى لها في مرحلته الأولى، كما أن الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن هي المنوط بها تخزين ومتابعة وحفظ كافة اللقاحات والطعوم والأمصال الموجودة بالمخازن وإتباع تعليمات حفظ الطعوم في سلسلة تبريد جيدة، حيث تم التخزين في غرف تبريد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات(فاكسيرا ) وكانت الطعوم كلها سليمة ومطابقة للمواصفات قبل التخزينوتم تخزينها بتاريخ 13|4|2016 وتم تخزينها في غرفة التبريد رقم 6 واستمرت بها حتى يوم 26|9|2016 ثم تم نقلها إلى غرفة التبريد رقم 25 – التابعة لذات الشركة – استعدادا لصرفها وتلاحظ تغير لون الراصد الحرارى للطعوم إلى المرحلة الثالثة قبل الصرف بتاريخ 28|9|2016 والذى على أثره تم وقف صرف هذه الكمية.كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اكتشاف تغير لون الراصد الحراري لعدد (3028 فيال ) من طعم (MMR) والمخزن بغرفة التبريد رقم 6 الخاصة بالشركة المصرية لإنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية – خلال الفترة من شهر أبريل عام 2016 وحتى شهر سبتمبر عام 2016 وعدم إخطار القيادات بذلك لبدء صرف تلك الطعوم قبل تلفها .وعدم متابعة درجة غرفة التبريد رقم 6 وكذا عدم متابعة لون الراصد الحراري للطعوم والمخزنة غي غرف التبريد التابعة للشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع درجة حرارة الغرفة وعدم اتخاذ أي إجراء حيال اكتشاف ذلك والبدء في نقل الأصناف المخزنة بها إلى غرفة أخرى مما أدى إلي تلف الكمية المشار إليها سابقاً.وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.كما أمرت بالتنبيه على المسئولين بالشركة بضرورة تشغيل نظام اللاب جارد بالشكل الذى يتفق طبيعة عمله والدور المهم الذي يقوم به هذا النظام في رصد درجات الحرارة لغرف التبريد التي يتم حفظ الطعوم والأمصال واللقاحات بها مما يساعد على عدم تعرض الأطفال للأضرار الناتجة عن تلف التطعيمات فضلاً عما تكبده الدولة من خسائر مالية وإهدار للمال العام نظير ذلك الإهمال.

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