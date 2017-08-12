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الصحة تعلن الحصيلة الحقيقية لأعداد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الصحة تعلن الحصيلة الحقيقية لأعداد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية

12:45 م السبت 12 أغسطس 2017

الصحة تعلن الحصيلة الحقيقية لأعداد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم السبت، الحصيلة الرسمية لأعداد ضحايا حادث قطاري الإسكندرية، بوفاة 41 شخصا، وخروج 47 مواطنا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

وأوضح مجاهد فى بيان اليوم السبت، أن 132 مصابا ما زالوا بالمستشفيات.

وأشار "مجاهد" إلى أنه جرى نقل المتوفين والمصابين بواسطة 82 سيارة اسعاف، إذ نقل المتوفون إلى مشارح مستشفيات كوم الدكة، وصدر المعمورة، ورأس التين ، والميرى، فيما نقل المصابون الى مستشفيات رأس التين، والجمهورية التابعين للوزارة، ومصطفى كامل العسكرى، والشرطة بالاسكندرية، والميرى والايطالى.

وأضاف "مجاهد"، أن أغلب الحالات بالمستشفيات حالتهم الصحية تتراوح بين بسيطة ومتوسطة، عدا 12 حالة فقط بالرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر خروج المصابين خلال الساعات والايام القليلة القادمة.

وأكد "مجاهد" على وجود 1491 كيس دم من مختلف الفصائل بالمركز الاقليمى للدم بالإسكندرية كمخزون استراتيجى بالإضافة إلى المخززن الحالى بالمستشفيات، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات الاسكندرية، لافتا الى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.​

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حادث قطاري الإسكندرية - (تغطية خاصة)

 

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