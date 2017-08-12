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اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح دورة الحوار الاجتماعي بالإسكندرية 12:43 م السبت 12 أغسطس 2017

محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتبت- نورا ممدوح:يفتتح محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية الثانية للحوار الاجتماعي، تحت شعار "مصر أمانه بين إيديك" بالإسكندرية، بحضور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.ويشارك في مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وبالتعاون مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، في إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم.وقال الوزير، إن الدورة تأتي ضمن 10 دورات للحوار الاجتماعي، بعد نجاح الدورة الأولي بالإسكندرية، فى إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلي حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.ومن جانبه أوضح محمد قنديل مدير المديرية، أن الدورية تضم 150 متدرباً ممثلين لأطراف العملية الإنتاجية، منهم 50 من أصحاب الأعمال وممثليهم، و70 من العمال وممثليهم، و30 من وزارة القوي العاملة ومديرية الإسكندرية.وأضاف أن الدورة تتناول التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وسائل فض منازعات العمل الجماعية من مفاوضة ووساطة وتحكيم، كآلية لتحسين شروط وظروف العمل وقدمها، وحماية حق التنظيم، وأثرها على استقرار علاقات العمل، وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب العمل، وحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل وأثرها على زيادة الإنتاجية وتحسين الأجور، فضلا عن دور صندوق تمويل التدريب.​

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