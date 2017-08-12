أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح دورة الحوار الاجتماعي بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح دورة الحوار الاجتماعي بالإسكندرية

12:43 م السبت 12 أغسطس 2017

اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح دورة الحوار الاجتماعي بالإسكندرية

محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتبت- نورا ممدوح:يفتتح محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم السبت، فعاليات الدورة التدريبية الثانية للحوار الاجتماعي، تحت شعار " أمانه بين إيديك" بالإسكندرية، بحضور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.ويشارك في مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وبالتعاون مع النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وبتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، في إطار المشاركة المجتمعية لأطراف العملية الإنتاجية لتوعية العاملين وممثليهم، وأصحاب الأعمال وممثليهم بحقوقهم وواجباتهم.وقال الوزير، إن الدورة تأتي ضمن 10 دورات للحوار الاجتماعي، بعد نجاح الدورة الأولي بالإسكندرية، فى إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلي حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.ومن جانبه أوضح محمد قنديل مدير المديرية، أن الدورية تضم 150 متدرباً ممثلين لأطراف العملية الإنتاجية، منهم 50 من أصحاب الأعمال وممثليهم، و70 من العمال وممثليهم، و30 من وزارة القوي العاملة ومديرية الإسكندرية.وأضاف أن الدورة تتناول التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وسائل فض منازعات العمل الجماعية من مفاوضة ووساطة وتحكيم، كآلية لتحسين شروط وظروف العمل وقدمها، وحماية حق التنظيم، وأثرها على استقرار علاقات العمل، وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب العمل، وحقوق والتزامات العامل وصاحب العمل وأثرها على زيادة الإنتاجية وتحسين الأجور، فضلا عن دور صندوق تمويل التدريب.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير القوى العاملة: لجنة معايير لمنع تكرار شركات الأسمنت

    أخبار

  • الصناعات الغذائية": نجحنا في توقيع 5 اتفاقيات لمنح 27 ألف عامل العلاوة

    أخبار

  • اليوم.. وزير القوى العاملة يلتقي رؤساء شركات الأسمنت لمناقشة الحد

    أخبار

  • غدا.. "سعفان" يفتتح ورشة عمل "دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية من

    أخبار

إعلان

25a5480910.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية