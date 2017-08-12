أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل امرأة هندية في إطلاق باكستان النار عبر الحدود

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل امرأة هندية في إطلاق باكستان النار عبر الحدود

12:49 م السبت 12 أغسطس 2017

مقتل امرأة هندية في إطلاق باكستان النار عبر الحدود

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):

ذكرت وسائل الإعلام الهندية، اليوم السبت، أن امرأة قتلت عندما أطلقت القوات الباكستانية النار، عبر الحدود إلى داخل ولاية جامو وكشمير الواقعة شمالي الهند، اليوم السبت.

وقال "إذاعة عموم الهند" ، الذي تديره الدولة، إن جنودا من الجيش الباكستاني استهدفوا مواقع وقرى هندية في قطاع ميندار على طول "خط المراقبة " ،الذي يفصل بين شطري كشمير، وذلك باستخدام الأسلحة الآلية ومدافع الهاون.

وأضاف تقرير الإذاعة ، نقلا عن مصادر من وزارة الدفاع الهندية، أن امرأة تبلغ من العمر 40 عاما قتلت، عندما انفجرت قذيفة هاون انطلقت عبر الحدود بالقرب من منزلها.

وردت القوات الهندية على القصف بقوة، وتوقف تبادل إطلاق النار بعد ساعتين.

يذكر أن خط السيطرة يقسم شطري كشمير إلى إقليمين، تدير الهند أحدهما بينما يخضع الآخر لإدارة باكستان.

وتتهم كل من الهند وباكستان بشكل اعتيادي قوات الطرف الآخر بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار، التي تم إبرامها عام 2003، وغالبا ما يؤدي إطلاق النار عبر الحدود بين الجانبين إلى مقتل الجنود والمدنيين على كلا الجانبين.

وخاضت الجارتان النوويتان الكائنتان في منطقة جنوب آسيا ثلاثة حروب فيما بينهما، من بينها حربان بسبب كشمير الذي تطالب كلاهما بالسيطرة عليه بأكمله.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الألمانية تدرب جنودا تونسيين على حماية حدود بلادهم

    أخبار

  • إصابة فلسطينيين اثنين وجندي إسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية

    أخبار

  • مقتل مصري في أمريكا.. وابنته: جئنا منذ 5 سنوات نبحث عن أمان فلم نجده

    أخبار

  • سكاي نيوز : النظام السوري يطلق أكثر من 50 صاروخا على بلدات الغوطة

    أخبار

إعلان

0d948e35a8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد