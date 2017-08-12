مقتل امرأة هندية في إطلاق باكستان النار عبر الحدود

نيودلهي - (د ب ا):

ذكرت وسائل الإعلام الهندية، اليوم السبت، أن امرأة قتلت عندما أطلقت القوات الباكستانية النار، عبر الحدود إلى داخل ولاية جامو وكشمير الواقعة شمالي الهند، اليوم السبت.

وقال "إذاعة عموم الهند" ، الذي تديره الدولة، إن جنودا من الجيش الباكستاني استهدفوا مواقع وقرى هندية في قطاع ميندار على طول "خط المراقبة " ،الذي يفصل بين شطري كشمير، وذلك باستخدام الأسلحة الآلية ومدافع الهاون.

وأضاف تقرير الإذاعة ، نقلا عن مصادر من وزارة الدفاع الهندية، أن امرأة تبلغ من العمر 40 عاما قتلت، عندما انفجرت قذيفة هاون انطلقت عبر الحدود بالقرب من منزلها.

وردت القوات الهندية على القصف بقوة، وتوقف تبادل إطلاق النار بعد ساعتين.

يذكر أن خط السيطرة يقسم شطري كشمير إلى إقليمين، تدير الهند أحدهما بينما يخضع الآخر لإدارة باكستان.

وتتهم كل من الهند وباكستان بشكل اعتيادي قوات الطرف الآخر بانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار، التي تم إبرامها عام 2003، وغالبا ما يؤدي إطلاق النار عبر الحدود بين الجانبين إلى مقتل الجنود والمدنيين على كلا الجانبين.

وخاضت الجارتان النوويتان الكائنتان في منطقة جنوب آسيا ثلاثة حروب فيما بينهما، من بينها حربان بسبب كشمير الذي تطالب كلاهما بالسيطرة عليه بأكمله.