اكتشاف موقع أثري شرق مدينة طبرق الليبية

طبرق- (أ ش أ):

تمكن عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآثار والسياحة بجامعة طبرق من اكتشاف موقع أثري بمنطقة (مرسى لك) شرق مدينة طبرق بحوالي 90 كلم.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن الموقع الأثري الذي تم اكتشافه خلال الأيام الماضية، يضم عدة تماثيل، أحدها على شكل رأس امرأة، وآخر على شكل أرنب، وثالث على شكل كبش، بالإضافة إلى عدة أنواع من العملات القديمة.

لى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن عميد كلية الآثار والسياحة بالعيد المرابط أجرى بالأمس زيارة ميدانية إلى الموقع المكتشف، وذلك في حضور ابريك مجحود رئيس قسم الآثار، وحافظ مفتاح النويلي المسجل العام بالكلية، رفقة الأستاذ فرج خليفة صالح مراقب آثار طبرق.

يذكر أن كلية الآثار والسياحة بجامعة طبرق كانت أُنشئت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء العام 2016، وتقدم الكلية خدمات تعليمية وبحثية ودورات تدريبية متميزة في مجالي السياحة والآثار وفقًا للمعايير الدولية باستخدام أحدث التقنيات، وبما يتماشى مع مكانة جامعة طبرق وقيمتها العلمية، ولسد حاجة سوق العمل بكوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء المهنة على أكمل وجه وبإتقان جيد، للبقاء في سوق المنافسة العربية والعالمية.