كيف تحافظين على حملك خلال العمل؟

تسأل قارئة أنا حامل، وكثيرا ما أتعرض للضغوط خلال فترة الحمل فى العمل فهل مشاكل وتوترات العمل قد تؤثر على الحمل.

يجيب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى النساء والتوليد قائلا تشعر المرأة العاملة بخطورة على حملها بشكل أكثر من المرأة غير العاملة نتيجة لتعرضه لسلسلة من الضغوط والمشاكل التى ربما تعرضها للمزيد من التوتر فحاولى اختيار المهام المناسبة لكى خلال فترة الحمل مع ضرورة الابتعاد عن تلك الأماكن التى بها تدخين كثيف لأنها تؤثر عليك وعلى جنينك كما أن الأماكن المزدحمة قد تؤثر على تنفسك لذا حاولى قدر الإمكان الابتعاد عن الضغوط.

والنصيحة العامة التى ينبغى عليك الحرص عليها هو عدم الاستمرار على وضعية واحدة فى الجلوس لأن ذلك قد يسبب لكى آلاما فى الظهر لذا غيرى من وضعية جسمك من حين لآخر مع ضرورة الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه مع الإكثار من تناول الماء لأن نسيانك لهذا الأمر قد يعرضك للجفاف مما يمثل خطورة على الحمل كما أن ارتداء الملابس القطنية يريح المرأة الحامل ويبعدها عن العصبية الشديدة وحاولى عند العودة للمنزل التمدد على كرسى مريح حتى تقومى بتوفير الراحة الجسدية لنفسك ولا داعى للعصبية الشديدة لأنها قد تجعلك شديدة التوتر مع ضرورة الانتظام فى استشارة الطبيب.