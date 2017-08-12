أمريكا تنفي استهداف مدنيين خلال غارة نفذتها قواتها الجوية في أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

نفى المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان بوب بورتيمان، تقارير عن وجود خسائر في صفوف المدنيين خلال غارة نفذتها القوات الجوية الأمريكية في إقليم (نانجرهار) بشرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خامه برس الأفغانية، عن بيان أصدرته القوات الأمريكية في أفغانستان، أن إحدى المقاتلات الأمريكية رصدت مسلحين يحاولون نقل أسلحة باستخدام مركبة، أمس الأول الخميس، واستهدفت المقاتلة المركبة ما أسفر عن تدميرها ومقتل المسلحين.

وأكد البيان على عدم وجود أي مدنيين بالقرب من منطقة الحادث وقت استهداف المركبة من قبل المقاتلة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات تعد الثانية من نوعها في الإقليم ذاته خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

وأوضح أن القوات الأمريكية والأفغانية، تأخذ بعين الاعتبار أية تقارير عن خسائر في صفوف المدنيين، ويتم التحقيق في كل حالة بدقة، وأن القوات في أفغانستان تتعامل بجدية مع مسألة إبعاد أي ضرر عن المدنيين وتتخذ كل الإجراءات الوقائية الممكنة لتقليل إلحاق أضرار بهم إلى أقصى حد ممكن.

يأتي النفي الأمريكي، بعد ورود أنباء عن مقتل وإصابة مدنيين خلال غارة جوية نفذتها القوات الجوية الأمريكية في إقليم نانجرهار.