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كوستا يقيم دعوى قضائية ضد تشيلسي

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كوستا يقيم دعوى قضائية ضد تشيلسي كوستا يقيم دعوى قضائية ضد تشيلسي

التحرير

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ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، عن وكالة برس أسوشييشن، اليوم السبت، أن الدولي الإسباني دييجو كوستا، قام بخطوة تصعيدية ضد ناديه تشيلسي، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب.

ويريد كوستا الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، لكنه يشعر بالغضب بسبب ممانعة تشيلسي لذلك، رغم عدم وجود نية للاحتفاظ باللاعب، ورفض مدرب الفريق أنطونيو كونتي، وممثلون عن النادي، التعليق على موعد عودة كوستا إلى صوف الفريق، رغم انطلاق الموسم الكروي في إنجلترا.

وأشارت ذا صن إلى أن كوستا صاحب الـ28 عامًا، أقام دعوى قضائية ضد تشيلسي، بسبب منعه من الانتقال لأتلتيكو مدريد.

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وكان كونتي صرح سابقا أن قرار الاستغناء عن كوستا، صدر في يناير الماضي بعد نقاش مع اللاعب ووكيل أعماله خورخي منديز، ورغم ذلك اعتمد المدرب على مهاجمه الذي أحرز 20 هدفا في الدوري الممتاز، حتى نهاية الموسم.

يذكر أن كوستا لن يتمكن من اللعب مع أتلتيكو مدريد، قبل يناير المقبل بسبب منع "الروخيبلانكوس" من التعاقدات هذا الصيف.

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التحرير

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