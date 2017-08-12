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بوكيتنيو يسعى لخطف نجم سيلتا فيجو

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بوكيتنيو يسعى لخطف نجم سيلتا فيجو بوكيتنيو يسعى لخطف نجم سيلتا فيجو

التحرير

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ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم السبت، أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع بابي شيخ ديوب، لاعب سيلتا فيجو الإسباني الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام سيخوض صراعا شرسا مع ليون الفرنسي للفوز بخدمات ديوب صاحبالـ 20 عاما، والذي ولد في السنغال لكنه مثل الإسباني تحت 19 سنة.

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ويعتبر بوكيتينو أن ديوب، يملك مواصفات مشابهة لنجم وسط الفريق ديلي ألي، في وقت يسعى فيه ليون لتعويض رحيل الدولي الفرنسي كورينتين توليسو إلى بايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن عقد بابي شيخ ديوب به شرط جزائي يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني، علما بأن العقد يمتد إلى عام 2021.

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التحرير

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