تشيلسي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بيرنلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستهل حامل اللقب تشيلسي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي اليوم وذلك عند استضافة بيرنلي الساعة 16:00 على ملعب ستامفورد بريدج في غياب نجميه إيدين هازارد وتيموي باجايوكو بسبب الإصابة.

كما يغيب عن صفوف تشيلسي اليوم كل من بيدرو بسبب الإصابة في الكاحل وفيكتور موزيس بسبب الإيقاف من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وستكون الفرصة متاحة اليوم لمشاركة كل من أنطونيو روديجير وألفارو موراتا.

ولم يخسر تشيلسي في أخر 6 مباريات أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي، حيث حقق البلوز الفوز في 4 مباريات والتعادل في مواجهتين، ويمتك البلوز سجلًا مميزًا في المباريات الإفتتاحية للدوري وذلك من خلال جمع 54 نقطة عن طريق الفوز في 16 مباراة والخسارة في 3 مواجهات فقط.

ولم يخسر تشيلسي في المباراة الإفتتاحية للدوري الإنجليزي منذ 18 مباراة وتحديًأ منذ الخسارة من كوفنتري في عام 1998، وتمكن البلوز من الفوز في 21 مباراة من أصل 23 مباراة خاضها على ملعبه في جميع المسابقات تحت قيادة أنطونيو كونتي، ولم يتعرض الفريق سوى لخسارتين فقط أمام كل من ليفربول وكريستال بالاس.

شاهد أيضا

ومن جانبه خسر بيرنلي جميع مبارياته الإفتتاحية السابقة في الدوري الإنجليزي ولم يسجل سوى هدف وحيد، ويعود أخر فوز لبيرنلي في إتتاح الدوري الإنجليزي إلى عام 1973 على حساب شيفلد يونايتد.

وفي أخر 16 مباراة خاضها بيرنلي في جميع المسابقات الموسم الماضي، لم يحقق الفريق سوى انتصاراين فقط وتعرض للخسارة في 9 مباريات، وامتلك الفريق رابع أضعف خط هجوم في الدوري الموسم الماضي.

ويأمل سام فوكس في أن يصبح أول لاعب في تاريخ بيرنلي ينجح في تسجيل أهداف في 4 مباريات متتالية في الدوري وذلك من خلال هز شباك حامل اللقب في مواجهة اليوم.

وأنهى تشيلسي البطولة الموسم الماضي برصيد 93 نقطة بينما حل بيرنلي في المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة.