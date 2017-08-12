مانشستر سيتي يقص شريط مبارياته في البريميرليج بمواجهة برايتون

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يبدأ مانشستر سيتي مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2017- 2018 بالرحيل لمواجهة برايتون العائد للدوري للمرة الأولى منذ 34 عام.

ويأمل بيب جوارديولا في تحقيق نتائج مميزة هذا الموسم والمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي بعدما خرج خالي الوفاض الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولة.

وخاض برايتون أخر مباراة على ملعبه في الدوري الإنجليزي يوم 7 مايو من عام 1983 وخسر حينها أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، أما أخر مباراة جمعت بين الفريق كانت يوم 1 أبريل من عام 1989 وفاز برايتون 2-1 في دوري الدرجة الثانية.

كما أخر برايتون مانشستر سيتي من كأس الرابطة في عام 2008 بالتغلب عليه بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي أخر 5 مواسم، لم يفز برايتون بالمباراة الأولى له في الموسم سوى مرة واحدة وتعادل في أخرى وإنهزم في 3 مباريات، أما أخر فوز حققه برايتون في الجولة الإفتتاحية للدوري الإنجليزي فيعود إلى موسم 1980- 1981 بالتغلب على ولفرهامبتون 2-0.

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وسيكون ملعب أميكس الخاص ببرايتون الملعب رقم 56 الذي يستضيف مباراة في البريميرليج في عصره الحديث الذي بدأ عام 1992، ونجح برايتون الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى في الحفاظ على نظافة شباكه في 21 مباراة أكثر من أي فريق أخر.

ومن جانبه حقق مانشستر سيتي 12 فوز خارج ملعبه الموسم الماضي وهي أفضل سلسلة انتصارات في تاريخ النادي خارج ملعبه، كما حقق السيتي الفوز في المباراة الأولى من البطولة في أخر 6 مواسم وسجل سيرجيو أجويرو خلال تلك المباريات 5 أهداف.

ونجح سيرجيو أجويرو في هز شباك 29 فريق من أخر 30 فريق واجههم في الدوري الإنجليزي، حيث فشل فقط في هز شباك بولتون، كما سجل اللاعب الأرجنتيني في أخر 6 مباريات خاضها خارج ملعبه ويأمل في مواصلة السلسلة لمعادلة رقم روبن فان بيرسي الذي سجل في 9 مباريات متتالية خارج ملعبه رفقة الأرسنال في عام 2011.

وسيعول مانشستر سيتي اليوم أيضًا على خدمات المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس الذي سجل 7 أهداف وصنع 4 أخرين في 8 مباريات لعبها كأساسي في الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مانشستر سيتي أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.