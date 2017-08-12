صلاح يستهل مشوار الدوري الإنجليزي بمواجهة واتفورد

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تستكمل اليوم السبت، مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي والتي بدأت أمس الجمعة، بتغلب أرسنال على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4-3 على ملعب الإمارات.

وستكون ضربة البداية من مباراة ليفربول الذي سيحل ضيفًا ثقيًلا على نظيره واتفورد الذي أبرم العديد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفه ولعل أبرزها الصفقة القياسية في تاريخ النادي والخاصة بشراء «أندري جراي» مقابل 18,5 مليون إسترليني.

وسيغيب عن مباراة اليوم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الذي يعاني من مشاكل في الظهر إلى جانب غياب أدم لالانا الذي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، كما سيغيب عن الريدز دانيل ستوريدج على أن يعود في لقاء هوفنهايم في الدوري التمهيدي الأخير لدوري أبطال أوروبا.

ونجح ليفربول في الفوز على واتفورد في أخر 3 مباريات مسجلًا 9 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد، كما خسر واتفورد 4 مباريات من أخر 5 مواجهات خاضها مع الريدز على ملعبه.

ويمر واتفورد بأسوأ سلسلة من الهزائم في الدوري الإنجليزي طوال تاريخه، حيث خسر أخر 6 مباريات في نهاية الموسم الماضي، كما فشل واتفورد في الفوز بأول مباراة له في عصر البريميرليج حيث تعادل في مباراتين وخسر مبارتين، ويعود أخر فوزه له في الجولة الإفتتاحية للدوري الإنجليزي في موسم 1987- 1988.

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وبدوره لم يخسر ماريو سيلفا مدرب واتفورد الحالي أول 7 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الإنجليزي وذلك عندما كان مدربًا لهال سيتي وذلك بعد فوزه في 6 مباريات وتعادله في مواجهة واحدة.

ومن جانبه يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز الخامس على التوالي في المباراة الأولى من الموسم، وأتت 3 انتصارات من أخر 4 خارج ملعب الأنفيلد، كما حقق الريدز الفوز في أخر 4 مباريات الموسم الماضي.

ويذكر أن أثقل هزيمة تلقاها يورجين كلوب كمدرب لليفربول أتت في شهر ديسمبر من عام 2015 بعدما خسر من واتفورد بثلاثية نظيفة على ملعب فيكاريج رود.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 76 نقطة بينما أنهى واتفورد المسابقة في المركز الـ17 برصيد 40 نقطة، وستفام المباراة الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم.