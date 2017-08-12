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ريال مدريد يقترب من تجديد عقد زيدان

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ريال مدريد يقترب من تجديد عقد زيدان ريال مدريد يقترب من تجديد عقد زيدان

التحرير

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ذكرت صحيفة آس، أن نادي ريال مدريد توصل لاتفاق مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بشأن تمديد عقده مع المرينجي، بعد نجاحه خلال الفترة الماضية.

وأوضحت آس، أن ريال مدريد يبحث عن التوقيت المناسب للإعلان عن تجديد التعاقد مع زيدان لمدة 3 مواسم، مثلما هو الحال مع لاعب الوسط إيسكو، الذي ذكرت تقارير عن توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع الميرينجي أمس.

وأضافت أن زيدان يشعر بالسعادة، لأن مدة العقد الجديد ستستمر لثلاثة أعوام، والتمتع بثقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

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وأشارت إلى أن النادي سعيد بإنجازات زيدان، وتحقيقه ستة ألقاب مع الفريق في غضون 20 شهرا فقط، وهي دوري أبطال أوروبا (مرتين) والسوبر الأوروبي (مرتين) والليجا (مرة) ومونديال الأندية (مرة)، ليصبح رابع أكثر المدربين تحقيقا للإنجازات طوال تاريخ النادي الذي يمتد لـ115 عامًا.

يذكر أن عقد زيدان الحالي مع ريال مدريد سينتهي في صيف 2018، ومن المنتظر أن يتضاعف الراتب السنوي لصاحب الـ 45 عامًا نحو ثمانية ملايين يورو.

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التحرير

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