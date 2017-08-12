مدافع أياكس على رادار توتنهام

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يرغب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، في التعاقد مع الكولومبي دافينسون سانشيز، مدافع فريق أياكس الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن بوكيتينو يرى أن دافينسون سانشيز صاحب الـ21 عامًا، سيكون مناسبًا للفريق وسيكون حلا جيدا للأزمات الدفاعية، كما أنّ الفريق بحاجة لتعاقدات قوية من أجل الاستمرار في المنافسة في الدوري الإنجليزي.

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وظهر سانشيز بصورة جيدة في نهائي اليورباليج الموسم الماضي، ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم خسارة أياكس بهدفين نظيفين.

وأتمت "بي بي سي" بأن توتنهام على استعداد لدفع مبلغ يتجاوز الـ30 مليون إسترليني، والتي دفعها الصيف الماضي لضم متوسط ميدان نيوكاسل السابق، موسى سيسوكو، وهي أغلى صفقة في تاريخ النادي.