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بالأرقام.. ليفربول أفضل بدون كوتينيو

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بالأرقام.. ليفربول أفضل بدون كوتينيو بالأرقام.. ليفربول أفضل بدون كوتينيو

التحرير

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لا تزال أزمة كوتينيو وليفربول تسيطر على وسائل الإعلام العالمية، حيث تقدم النجم البرازيلي أمس بطلب لإدارة الريدز بالسماح له بالرحيل إلى برشلونة وفقًا لما ذكرته سكاي سبورتس، في الوقت الذي أصدرت فيه مجموعة «فينواي سبورتس جروب» الأمريكية الملكة لليفربول بيانًا أكدت فيه دعمها الكامل لمدرب الفريق يورجين كلوب الراغب في بقاء كوتينيو.

ومع ذلك تظهر أرقام الموسم الماضي بأن نتائج ليفربول بدون كوتينيو أفضل بكثير من وجوده في أرض الملعب، حيث نجح ليفربول في العودة من جديد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما خاض كوتينيو 28 مباراة في الدوري الموسم الماضي.

ونجح رجال يورجين كلوب في المباريات الـ28 في الفوز بـ16 مباراة والخسارة في 5 مواجهات أخرى، لتصل نسبة تحقيق الفوز في وجود كوتينيو 57,1%.

وفي غياب كوتينيو، نجح ليفربول في تحقيق الفوز في 6 مباريات والخسارة في مواجهة واحدة من أصل 10 مباريات، لتبلغ نسبة تحقيق الفوز في غياب كوتينيو 60%.

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إضافة إلى ذلك بلغ معدل تسجيل ليفربول للأهداف في غياب كوتينيو 2,3 هدف في كل مباراة بالمقارنة مع بلوغ المعدل التهديفي للريدز هدفين في كل مباراة في وجود النجم البرازيلي.

وبشكل عام بلغ معدل النقاط التي يحصل عليها ليفربول في الدوري في غياب كوتينيو 2,1 في المباراة الواحدة بالمقارنة مع نقطتين في المباراة الواحدة في وجود اللاعب البرازيلي.

وفي الوقت الذي يبدو فيه من الصعب على جماهير ليفربول قبول فكرة رحيل كوتينيو عن صفوف الفريق، إلا أن عليهم النظر إلى إحصائيات الفريق الموسم الماضي للتأكد من أن ليفربول قادر على المضي قدمًا في حال رحيله.

وسيستفيد ليفربول وفقًا لما أوضحته صحيفة "ذا صن" الريطانية من بيع كوتينيو ماديا بصورة جيدة، حيث من المنتظر أن تحصل الإدارة على مبلغ مالي لن يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، بعدما اشترى ليفربول كوتينيو في عام 2013 مقابل 8,5 مليون جنيه إسترليني فقط.

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التحرير

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